Orange va désormais offrir le passage à l’eSIM à ses abonnés (même Sosh) sur l’iPhone Air, à une seule condition

Pour accompagner l’arrivée de l’iPhone Air, premier modèle Apple vendu en France sans tiroir SIM, Orange met en place une migration gratuite de la carte physique vers l’eSIM… à condition d’acheter le smartphone chez Orange ou Sosh.

L’opérateur confirme qu’à partir du 19 septembre 2025, ses clients (Orange ou Sosh) qui achèteront l’iPhone Air dans ses boutiques ou en ligne seront basculés sans frais vers une eSIM, révèle Frandroid. Une mesure bienvenue alors que l’activation eSIM est habituellement facturée une dizaine d’euros chez de nombreux acteurs. L’achat chez l’opérateur permettra en outre de préconfigurer l’eSIM, simplifiant l’activation dès sa première utilisation. Orange précise que l’avantage s’applique aussi aux abonnés existants qui migrent vers l’iPhone Air, pas seulement aux nouveaux clients.

