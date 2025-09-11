Clin d’oeil : quand le forfait Free sauve une vie à l’étranger

Quand être trop scotché à son téléphone à l’étranger sauve la vie d’un Français, ce dernier remercie son opérateur.

Un client Free a récemment adressé un mail pour le moins inattendu à Xavier Niel, fondateur de l’opérateur. L’objet ? Le remercier d’avoir… sauvé sa vie grâce à son forfait mobile. L’histoire remonte au mois d’août, à Bali. Manuel, abonné Free de longue date, se promenait lorsqu’une noix de coco de deux kilos est tombée sur sa tête. Un choc potentiellement dramatique : « Sans votre forfait qui marchait là-bas, j’aurais eu une fracture du crâne », écrit-il à Xavier Niel.

Comment un forfait téléphonique peut-il éviter un accident ? Manuel explique avoir baissé la tête pour consulter son smartphone et chercher… les noms des quatre Dalton. Un geste anodin qui, selon les médecins, aurait amorti l’impact et évité une blessure grave. Dans son message, Manuel conclut avec humour : « Merci pour la 5G… et pour ma vie ». De quoi amuser Xavier Niel, qui a partagé l’anecdote sur X (ex-Twitter), en rappelant que même les 35 Go à l’étranger inclus chez Free pouvaient parfois « sauver des vies ».

