Fibre optique : quels usages en raccordement FTTH, FTTB et FTTE ?

Il existe différents types de fibre optique. Voici les usages auxquels ils se prédestinent.

À travers une vidéo, DATAOUEST, société qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et la gestion de leur système d’information, opère une petite piqûre de rappel concernant le principe de la fibre optique, son déploiement et les sigles FTTH, FTTB et FTTE qui correspondent tous les trois à des types de raccordement. Il s’agit en effet de comprendre le public auquel chacun s’adresse.

La technologie FTTH, pour Fiber To The Home (Fibre jusqu’à l’abonné), s’adresse ainsi aux particuliers ou entreprises recherchant un accès fibre optique simple. Les technologies FTTB et FTTE, pour Fiber to the Building (Fibre jusqu’au bâtiment) et Fiber to the Enterprise (Fibre jusqu’à l’entreprise), s’adressent davantage aux professionnels. La seconde s’adressera d’ailleurs à une entreprise ayant de multiples sites à externaliser.

Rappelons enfin l’existence de la fibre noire, une fibre optique proposée à l’état brut qui permet aux professionnels de ne pas dépendre des offres globales packagées des opérateurs, de faire évoluer facilement leurs capacités réseau à leur rythme en gérant eux-mêmes les équipements actifs et d’assurer la confidentialité des données grâce à un isolement physique des autres réseaux.