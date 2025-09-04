Le saviez-vous : les abonnés Freebox et Free Mobile 5G peuvent très facilement limiter au maximum leur consommation de data sur Oqee

Une astuce pratique, en échange d’une image moins définie, vous pouvez faire chuter l’appétit data d’Oqee jusqu’à 0,5 Go/h sur iPhone et Android, et même appliquer ce réglage aussi en Wi-Fi au nom de la sobriété numérique.

En mobilité, regarder la TV via Oqee peut vite grignoter votre forfait : avec le réglage « Automatique », l’app peut monter jusqu’à 8 Go par heure. Bonne nouvelle, Oqee propose des paramètres sobres qui réduisent fortement la quantité de données… et votre empreinte carbone. Mais où activer le réglage ?

C’est très simple, ouvrez Oqee puis rendez-vous dans Réglages puis Consommation et Qualité vidéo. Par défaut, le mode « Automatique » adapte l’image au réseau et peut atteindre jusqu’à 8 Go/h. Choisissez alors votre niveau de qualité :

Automatique : jusqu’à 8 Go/h

Intermédiaire : jusqu’à 1,5 Go/h

Minimum : jusqu’à 0,5 Go/h

Juste en dessous, Oqee permet d’activer l’option « Utiliser ce réglage en Wi-Fi ». L’app alors réutilise les mêmes paramètres prédéfinis (qualité choisie) même quand vous êtes connecté en Wi-Fi.

Au-delà de l’économie de data, une qualité plus basse demande moins de ressources réseau et contribue à réduire l’empreinte carbone. Oqee by Free s’inscrit ainsi, comme d’autres applications TV (myCanal), dans l’effort de sobriété énergétique demandé par l’Arcom. Ces réglages sont disponibles sur iOS et Android, pour les abonnés Freebox comme pour les abonnés Free Mobile 5G. Idéal pour garder la main sur votre consommation, que vous soyez en déplacement ou à la maison.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox