Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 200 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique Free Mobile. Vous avez un budget de 200 euros maximum ? Voici nos suggestions.

Alcatel 1S 2020 : une expérience honnête à 99 euros

L’Alcatel 1S 2020 démontre que l’on peut avoir une expérience convenable à 99 euros. Le design est daté, la finition sans prétention, la photo loin d’être exceptionnelle et la charge un peu longue, mais on peut s’amuser un peu en photo et jouer à des titres à la mode comme Call of Duty Mobile (avec des graphismes au minimum). Lecture d’empreinte digitale et reconnaissance faciale fonctionnent très bien. Avec la batterie 4 000 mAh, la journée sera une formalité et les 2 jours d’autonomie largement envisageables. Le support de la 4G 700 MHz (B28) est de la partie. Une option à envisager pour les budgets les plus serrés.

Redmi 9A : une grosse autonomie à 99 euros

Il était déjà intéressant à 119 euros et le devient encore plus avec une réduction de 20 euros faisant tomber son prix à 99 euros. Le Redmi 9A a comme gros argument sa batterie 5 000 mAh qui laisse envisager les 2 voire 3 jours d’autonomie. Pas de charge rapide par contre, mais une charge 10 Watts qui évitera malgré tout un temps de charge trop long. À côté de cela, on a un écran 6,5 pouces, une mémoire 32 Go extensible par carte MicroSD, une connectique mini-jack, une gestion dual-SIM et une compatibilité B28 (4G 700 MHz).

Alcatel 3L 2020 : le paquet sur la photo sur un smartphone à 139 euros

Pas de gros effort sur le design de l’appareil, mais aucun aspect totalement rédhibitoire au quotidien. On a la possibilité de jouer grâce au duo chipset Helio P22 + RAM 4 Go, une bonne polyvalence en photo avec le triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière et une autonomie atteignant sans problème les 2 jours grâce à la batterie 4 000 mAh. Le smartphone est B28 et les solutions de déverrouillage efficaces.

Redmi Note 9S à 199 euros : un bon compromis pour les petits budgets

Avec son bel écran Full HD+, ses bonnes performances en multimédia, sa polyvalence en photo, sa bonne autonomie et sa charge rapide, le Redmi Note 9 nous avait déjà convaincus et s’affichait comme une option intéressante pour les budgets non extensibles. Le Redmi Note 9S en offre un peu plus pour le même prix : processeur plus puissant, écran un peu plus grand et partie photo un peu plus étoffée.