2026 : Orange enterre la 2G, quels changements pour vous ?

Orange va éteindre progressivement son réseau 2G à partir de mars 2026, en commençant par la Côte Basque. Cette évolution libérera des fréquences pour la 4G et la 5G, mais oblige de nombreux équipements à migrer vers des technologies plus récentes.

Un calendrier par vagues

Selon le calendrier présenté par Orange, la Côte Basque (Biarritz, Anglet, Bayonne) sera la prem 31 mars 2026. Les Landes et le reste des Pyrénées-Atlantiques suivront en mai, puis d’autres départements du sud‑ouest (Ariège, Haute‑Garonne, Gers, Lot, Lot‑et‑Garonne, Hautes‑Pyrénées et Tarn‑et‑Garonne) en juin. Si tout se passe bien, la 2G disparaîtra du reste de la métropole à l’automne 2026, avant une extinction totale en décembre.

Pourquoi fermer la 2G ?

Les bandes de fréquences libérées seront utilisées pour renforcer la 4G et développer la 5G, capable d’offrir de meilleurs débits et une meilleure couverture intérieure. SFR et Bouygues Telecom ont annoncé des plans similaires d’ici la fin 2026. Orange rappelle que son réseau 4G couvre 99,9 % des Français, ce qui limite l’impact pour la plupart des usagers.

Des utilisateurs à accompagner

La fermeture de la 2G pose toutefois problème pour certains dispositifs, notamment les systèmes de téléalarme d’ascenseur ou de téléassistance encore dépendants de cette technologie. Orange invite les gestionnaires à migrer vers des solutions 4G ou 5G avant l’échéance. Les particuliers équipés de vieux téléphones devront eux aussi vérifier la compatibilité de leur appareil sous peine de perdre l’accès au réseau. La 3G, de son côté, devrait s’éteindre en 2028. Cette transition marque une nouvelle étape dans l’évolution des réseaux mobiles et souligne l’importance de rester à jour pour profiter des services numériques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox