Retour à la normale pour les abonnés Freebox Révolution et Delta (Devialet), les chaînes TV sont à nouveau accessibles

Le bug bloquant l’accès aux chaînes TV a été résolu en milieu de matinée. Les Freenautes impactés peuvent à nouveau accéder à leurs chaînes sans manipulation particulière.

Bonne nouvelle pour les abonnés concernés, le service TV a été progressivement rétabli par Free aux alentours de 10h ce matin sur les Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet. Depuis le déploiement d’une mise à jour la nuit dernière sur les player de ces deux box de Free, de nombreux abonnés ont rencontré un problème majeur : l’impossibilité d’accéder aux chaînes TV. À la place, un écran invitait les utilisateurs à créer un bouquet favori, sans qu’aucune solution ne fonctionne, même après redémarrage du Server et du Player.

Ce dysfonctionnement est survenu avec le firmware 1.5.20 pour le player Devialet et 1.3.53 pour celui de la Freebox Révolution. Il n’a pas impacté les autres fonctionnalités et services des boîtiers TV de l’opérateur. Le retour à la normale est automatique et ne nécessite aucune manipulation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox