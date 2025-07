SFR et Bouygues Telecom en passe de céder leurs sites mobiles mutualisés en zones rurales à un acteur américain

Phoenix Tower International est en pole position.

La vente d’Infracos, la coentreprise créée par SFR et Bouygues Telecom pour mutualiser leurs infrastructures mobiles en zones rurales, entre dans sa phase finale. Selon La Tribune, l’américain Phoenix Tower International (PTI), soutenu par le fonds Blackstone, est favori pour racheter cet actif estimé entre 500 millions et 1 milliard d’euros.

Créée en 2015 dans le cadre de l’accord Crozon, Infracos gère quelque 3 500 sites télécoms (pylônes, toits-terrasses, châteaux d’eau…) utilisés par les deux opérateurs pour couvrir les zones peu denses en 2G, 3G, 4G et 5G. L’actif est jugé non stratégique pour ses propriétaires, qui cherchent à monétiser leurs infrastructures pour financer d’autres priorités, comme la fibre ou le désendettement.

Le dossier a connu plusieurs rebondissements ces derniers mois, notamment en raison de difficultés de financement et d’un prix contesté par les acheteurs intéressés. PTI, déjà bien implanté en France via deux filiales regroupant plus de 3 600 sites, a de solides liens avec Bouygues et SFR, ce qui pourrait faciliter la conclusion du deal. L’opération ferait bondir son portefeuille à plus de 7 000 points hauts, faisant de PTI le quatrième acteur du marché des TowerCos en France. Avant toute officialisation, le projet devra encore passer l’épreuve d’un examen antitrust.

