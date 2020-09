Tuto vidéo Univers Freebox : découvrez toutes les fonctions de Freebox Connect, la nouvelle appli de Free qui gère votre wifi

Toutes les semaines, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à Freebox Connect, la nouvelle application lancée par Free cet été qui offre de nombreuses possibilités pour gérer le wifi de votre Freebox. Elle est disponible sur l’AppStore et sur Android et elle permet par exemple de choisir quels appareils peuvent se connecter à votre Freebox, qui peut y accéder et même définir des plages horaires. Vous pouvez également créer des QR Code pour donner un accès temporaire à vos amis. Nous vous faisons découvrir toutes ces fonction dans la vidéo ci dessous

