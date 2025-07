Free annonce avoir franchi le cap du 1000ᵉ site mobile en « zone blanche »

Free Mobile vient d’annoncer avoir mis en service son 1000ᵉ site mobile en « zone blanche », installé à Plessé (Loire-Atlantique) dans le cadre du dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile. Une zone blanche mobile est un territoire où aucun opérateur n’offre de couverture 2G/3G/4G (le plus souvent en zone rurale). Le nouvel émetteur de Free s’inscrit dans un plan national visant à étendre la couverture dans ces secteurs isolés.

Free vient d’indiquer via son compte X Free 1337 avoir activé son 1000ᵉ site en zone blanche, un site mobile tournant au sein du dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile. Celle-ci a été installée Plessé en Loire-Atlantique. L’opérateur précise qu’ il installe en moyenne plus de 2 000 sites par an, dont 200 en zones blanches. Ces investissements visent à réduire la fracture numérique rurale, en apportant la couverture mobile là où elle faisait défaut.

“Le résultat d’un travail de longue haleine pour nos équipes Mobile. Des antennes parfois installées en montagne, en forêt, dans des zones protégées ou difficilement accessibles. Un véritable défi logistique, technique, humain qui a été relevé grâce à l’internalisation de compétences clés dans les domaines du déploiement radio, des travaux et de la relation territoriale” explique l’opérateur à cette occasion.

Pour rappel, une zone blanche mobile désigne une zone géographique où aucun opérateur n’a déployé d’antenne-relais, si bien que les habitants ne peuvent ni téléphoner ni accéder à Internet mobile. Ces zones se situent généralement dans des communes peu densément peuplées (rurales ou enclavées) jugées peu rentables par les opérateurs. En pratique, cela implique qu’aucun réseau (2G, 3G, 4G ou 5G) n’est disponible pour les abonnés dans la localité concernée.

La réduction des zones blanches s’effectue dans le cadre du New Deal Mobile, un accord conclu en 2018 entre l’État et les opérateurs français. Ce plan impose un dispositif de couverture ciblée : les collectivités locales identifient des zones isolées à couvrir, et le gouvernement arrête une liste à déployer. Le dispositif a pour objectif « d’améliorer de manière localisée et significative la couverture » de ces zones en mobilisant les opérateurs. Dans les faits, chaque opérateur s’est engagé à couvrir 5 000 nouvelles zones grâce à des sites radio supplémentaires, parfois mutualisés. Selon l’Arcep, plus d’une centaine de zones ont été identifiées comme prioritaires à couvrir d’ici à début août 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox