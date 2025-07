Surprise, SFR lancera une toute nouvelle box “dans les prochains jours”

SFR prépare le lancement d’une nouvelle box, malgré les rumeurs de vente.

Alors que les signes d’un démantèlement progressif de SFR se multiplient, avec en ligne de mire une possible vente à la découpe, l’opérateur surprend en préparant le lancement d’un nouvel équipement : une box inédite destinée à accompagner la reprise de sa branche réseau. L’information n’a pas encore été officialisée par un communiqué, mais a été discrètement évoquée par Olivier Tailfer, directeur Réseaux et Services de SFR, dans un post publié sur LinkedIn, avec même une photo dévoilant le visuel.

Peu de détails techniques ont filtré pour le moment, mais une première image laisse entrevoir un boîtier au design proche de celui proposé par Orange, avec un affichage qui semble tactile et basé sur un écran e-ink — une technologie déjà adoptée par certains concurrents depuis plusieurs générations.

Cette nouvelle box serait compatible avec la norme Wi-Fi 7, la plus récente du marché, et son lancement ne devrait plus tarder. Le visuel mentionne un « lancement imminent », et Olivier Tailfer indique clairement que le produit sera mis en vente « dans les prochains jours ».

Un timing qui peut sembler étonnant alors que l’avenir de l’opérateur est incertain. Pourtant, sur le plan stratégique, l’initiative peut s’expliquer : dévoiler un produit innovant juste avant ou pendant des négociations de cession permet de valoriser l’infrastructure réseau et de démontrer une dynamique de modernisation, plutôt que de laisser l’image d’une entreprise en sommeil. Reste à voir si le futur acquéreur adoptera cette nouvelle box et, si oui, pour combien de temps avant d’éventuels changements pour les abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox