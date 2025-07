Réseau mobile, abonnés, entreprises… Orange, Free et Bouygues Telecom cherchent comment se partager SFR

Le patron d’Altice a enclenché en toute discrétion la mise en vente de SFR, avec une valorisation espérée de 23 milliards d’euros. En coulisses, Free, Bouygues et Orange affûtent leurs stratégies pour récupérer une part du gâteau. Mais entre dettes, réseau partagé et enjeux sociaux, l’opération s’annonce particulièrement sensible.

Patrick Drahi souhaiterait vendre SFR, avec l’objectif d’en tirer 23 milliards d’euros, dont 15 milliards de dettes. En coulisses, Free, Bouygues et Orange se disputent les actifs de l’opérateur. Mais le découpage s’annonce particulièrement complexe. À l’issue de la restructuration en cours, Drahi devrait conserver 55 % du capital, ce qui pourrait lui rapporter environ 4 milliards d’euros.

Mais tout ne sera pas simple. Le chiffre d’affaires de SFR continue de glisser, avec une baisse de 5,8 % au premier trimestre. En coulisses, les discussions s’accélèrent d’après BFM TV. Dans cette recomposition du paysage télécom, Orange resterait en retrait, freiné par les règles de concurrence. Les deux principaux prétendants au rachat des actifs seraient donc Free et Bouygues Telecom. Les tractations restent très techniques, menées par les dirigeants des opérateurs, épaulés par leurs avocats et banquiers. Xavier Niel et Martin Bouygues suivent le dossier de près, même si aucune rencontre entre eux n’a encore eu lieu.

La bataille se joue sur plusieurs fronts : abonnés mobile et fixe, fréquences, réseau fibre, et surtout SFR Business, la branche dédiée aux entreprises. « On regarde qui veut quoi… et évidemment, on veut la même chose ! » ironise un dirigeant impliqué dans les négociations.

Le casse-tête du réseau mobile partagé

Le sort du réseau mobile est particulièrement délicat. Depuis dix ans, SFR partage ses antennes avec Bouygues Telecom, via une co-entreprise baptisée Crozon. Résultat : « Free ne veut pas récupérer les antennes de SFR », indiquent plusieurs sources. Bouygues, lui, pourrait devoir reprendre l’ensemble du réseau, ce qui ferait doubler ses coûts, estimés entre 200 et 300 millions d’euros. « Bouygues râle car il va doubler ses coûts de réseaux. »

Pour compenser, Bouygues réclame une part plus importante des abonnés mobile de SFR. Une stratégie également valable pour les six millions d’abonnés box Internet, que Bouygues convoite aussi pour renforcer sa position sur le fixe. Le réseau fibre optique devra être réparti entre Free et Bouygues, probablement par zones géographiques. Une alternative serait qu’un fonds d’investissement comme Ardian le rachète dans son ensemble. Le sort des 300 boutiques SFR (et leurs 2 000 salariés), ainsi que des centres d’appel d’Intelcia, est également en discussion. Un dossier social lourd qui ajoute de la complexité à la négociation.

Free vise SFR Business, Orange reste à l’affût

La branche SFR Business, rentable (400 millions d’euros de marge), est particulièrement convoitée. Free, encore peu présent sur ce marché, veut l’intégrer à son offre Free Pro, lancée en 2021. Pour faire monter les enchères, Patrick Drahi a sollicité des fonds comme CVC et Antin.

De son côté, Orange ne compte pas rester spectateur. « Ils veulent récupérer des abonnés, notamment dans le mobile », glisse un proche de l’opérateur historique. Déjà dominant dans le fixe et sur les entreprises, Orange cherche à conserver sa place de numéro un sur le mobile, dont il détient un tiers du marché.

Enfin, certains concurrents se montrent prudents : « SFR a plusieurs milliards d’euros d’engagements hors bilan pour les loyers des antennes du réseau mobile qu’il a vendu », prévient un acteur du dossier. Une réserve qui pourrait bien peser sur le montant final du chèque.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox