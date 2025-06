Clin d’oeil : Xavier Niel a taclé SFR pour sa panne et son assistance remet une pièce dans la machine

Quand le délai de réponse de l’assistance automatique de SFR est du pain béni pour Xavier Niel.

Sur X (ex-Twitter), il y a ceux qui tweetent, ceux qui trollent, et ceux qui répondent… quand tout le monde a déjà quitté la conversation. C’est un peu ce qui vient d’arriver à SFR, pris à revers par un message taquin de Xavier Niel, le patron de Free, et dont l’assistance automatique a répliqué… avec un délai digne d’un courrier postal.

Le 13 juin dernier, alors qu’une panne du réseau SFR touchait énormément d’abonnés, Xavier Niel a profité de l’occasion pour dégainer un petit tacle sur X. Comme il le fait assez souvent, il publie alors un meme classique montrant qu’il va sûrement recruter de nouveaux abonnés suite à cette panne.

Jusque-là, rien d’extraordinaire. Sauf que deux semaines plus tard, alors que le tweet avait eu le temps de faire sa vie, de faire rire, et d’être oublié… l’assistance automatisée de SFR sort de sa torpeur et répond à Xavier Niel comme si de rien n’était. Un message standard, probablement déclenché par un mot-clé ou une mention, mais qui, dans le contexte, fait tout sauf sérieux. Résultat : Xavier Niel s’en donne alors à coeur joie, publiant une vidéo virale soulignant le retard fou de l’assistance de SFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox