Free Mobile envoie un mail à certains abonnés pour leur faire “profiter de plus de data” sans changer de forfait

L’opérateur incite ses abonnés 2€ à passer à son « Booster » estival sans changer d’offre.

“Cet été, offrez à votre Forfait 2€, le plein de data et d’appels, Boostez votre forfait, sans changer de forfait”, à l’approche des vacances d’été, Free Mobile prend les devants et contacte certains abonnés à son forfait à 2 € pour leur proposer sa solution clé en main afin de profiter de l’été sans réellement se soucier de leur consommation mobile. L’opérateur envoie un e-mail incitant ces clients à souscrire son booster 40 Go qui permet de muscler leur forfait sans en changer.

Concrètement, l’option ajoute les appels illimités en France ainsi qu’une enveloppe data bien plus généreuse : 40 Go d’internet mobile par mois en France métropolitaine (4G) et 15 Go en roaming (DOM et UE). De quoi partager ses souvenirs de vacances sur les réseaux sociaux, visionner des vidéos en ligne ou encore organiser ses activités estivales en restant connecté. ll faut dire que le forfait 2€ seul inclut seulement 2 heures d’appel et 50 Mo.

Cette offre est proposée à 3,99 € par mois, sans engagement. Free Mobile précise également que la souscription à cette option Booster entraîne des frais uniques de 10 €, mais peut être résiliée à tout moment. L’opérateur met en avant la simplicité de l’activation : un passage dans l’Espace Abonné suffit pour souscrire, via la rubrique « Gérer mes options ». Le forfait reviendra au total à 5,99€/mois ou 3,99€/mois pour les abonnés Freebox grâce à Free Family. Un autre booster existe, il comprend les appels illimités et 1 Go de données pour 0€/mois avec 10€ facturés à la souscription.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox