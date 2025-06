Fibre et réseau mobile : une grosse panne en cours chez SFR

Une panne mobile et fibre chez SFR touche de nombreuses régions en France ce 16 juin d’après le site DownDetector

Le réseau mobile de SFR, Red by SFR ainsi que plusieurs opérateurs virtuels utilisant ses infrastructures (comme Prixtel, Syma Mobile, La Poste Mobile ou YouPrice) connaît d’importantes perturbations ce lundi 16 juin 2025. De nombreux utilisateurs indiquent ne plus avoir de connexion 4G ou 5G, et certaines pannes pourraient également concerner le réseau fibre.

Selon les données de plateformes spécialisées dans le suivi des pannes, notamment DownDetector, plus de 10 000 signalements ont été enregistrés autour de midi. Les premières alertes ont émergé dès 11 heures. Sur les téléphones, le message « aucun signal » s’affiche, ce qui pourrait indiquer des dysfonctionnements au niveau des antennes-relais. Certains usagers mentionnent également des coupures de connexion sur la fibre, bien que les causes restent encore à confirmer.

Des utilisateurs situés à Paris, Marseille ou Rennes indiquent ne pas pouvoir passer d’appels ni accéder à Internet via le réseau mobile. Parfois, le téléphone affiche une connexion en 2G ou 3G, mais sans que les services fonctionnent correctement.

Les cartes de suivi des pannes montrent une concentration des signalements dans plusieurs grandes villes comme Lille, Nantes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Montpellier ou Bordeaux. D’autres zones, comme la Bretagne ou la Corse, semblent aussi touchées. Quelques agglomérations apparaissent moins affectées, mais cela pourrait être lié à un retard dans la remontée des informations.

