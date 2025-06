Sosh augmente automatiquement la data en 5G de certains forfaits et c’est la moindre des choses

Sosh augmente l’enveloppe data de deux forfaits en les faisant passer à 200 Go, sans hausse de prix, et heureusement.

Sosh continue d’améliorer discrètement ses offres mobiles. L’opérateur vient d’informer certains abonnés d’une évolution positive : leur forfait passe de 140 Go à 200 Go de données mobiles, sans aucun changement de tarif. C’est notamment le cas de l’ancien forfait 4G à 70 Go, proposé à 25,99 €/mois, qui avait déjà évolué en 2023 pour inclure la 5G et 140 Go de data. Il propose désormais 200 Go en France, toujours avec 70 Go utilisables en Europe et les appels vers les fixes européens.

Autre bénéficiaire : le forfait « Série Sosh Extra » à 21 €/mois, qui voit également son enveloppe passer de 140 Go à 200 Go, tout en conservant 35 Go de data utilisables en Europe et 35 Go en Afrique. Dans les deux cas, les autres services et tarifs restent inchangés. Une opération qui bénéficie donc clairement aux abonnés concerné, et que tous les opérateurs ne proposent pas gratuitement. Cependant, il faut dire qu’il s’agit aussi d’une mise à niveau bienvenue.

En effet, actuellement, dans la gamme de forfaits proposés par la marque low-price d’Orange, on compte déjà un forfait à 200 Go… pour 9.99€/mois. Avec moins de data à l’étranger (20 Go en Union Européenne et DOM), certes, et en 4G mais ces différences ne justifient pas vraiment un tel écart de prix.

Source : iGen

