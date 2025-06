C’est parti pour T18, la nouvelle chaîne de la TNT, disponible sur les Freebox

Ca y est, la TNT accueille la première nouvelle chaîne depuis 9 ans dans sa grille : T18 vient de commencer à émettre.

T18 fait son grand lancement ce vendredi 6 juin à 19h45 sur le canal 18 de la TNT et des Freebox. Le visage de Laurent Ruquier s’affiche à l’écran, marquant la naissance officielle de cette toute nouvelle chaîne de télévision gratuite, un événement rare dans le paysage audiovisuel français. Il faut remonter à 2016, avec le lancement de France Info, pour retrouver une création comparable.

« Avoir monté cette chaîne en partant de zéro en à peine six mois a été un vrai défi, à la fois passionnant et très difficile. C’est comme une fusée : après tout ce travail de développement et d’assemblage, nous sommes impatients d’appuyer sur le bouton », confiait Christopher Baldelli, président de T18, quelques heures avant le coup d’envoi au Point.

T18 est l’un des deux projets choisis par l’Arcom pour occuper les fréquences laissées vacantes par C8 et NRJ12, aux côtés de Novo19, porté par le groupe Ouest-France. La chaîne appartient à CMI France, propriété de l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui détient aussi Elle, Franc-Tireur et le groupe Editis (Robert Laffont, Plon, Perrin…). Selon Baldelli, T18 « ne sera ni élitiste ni trash. Elle veut trouver son public sans avoir recours au clash systématique ». Et il insiste : « Notre actionnaire nous a laissé une liberté totale pour construire cette chaîne. »

Dès son lancement, T18 affiche ses ambitions avec une grille éclectique. Après une soirée spéciale de présentation ce soir, place à la culture dès demain samedi 7 juin, avec la pièce de théâtre Ramsès II portée par François Berléand, Éric Elmosnino et Évelyne Buyle. Dimanche, place au cinéma avec le film multi-oscarisé Everything Everywhere All at Once, avec Michelle Yeoh. Lundi 9 juin, Ava Djamshidi, rédactrice en chef du magazine Elle, animera le premier numéro de (En)quête de sens, un débat hebdomadaire autour du documentaire La charge mentale de Claire Denavarre. La semaine se poursuivra avec des documentaires historiques (Bonaparte, la campagne d’Égypte), de la fiction (La Loi de Barbara, avec Josiane Balasko), du cinéma (L’Avocat, avec Benoît Magimel) et un documentaire patrimonial sur Marie-Antoinette. La chaîne s’est engagée à diffuser chaque année 3 000 heures de documentaires inédits, 1 000 heures de magazines d’information, 20 films d’art et essai et 25 captations de spectacles vivants en prime time.

T18 mise gros sur Laurent Ruquier, figure populaire du paysage télévisuel. Un pari assumé par Baldelli : « Il a cartonné pendant des années avec On n’est pas couché et Les Enfants de la télé. Il sait parler de culture de façon accessible. » Matthieu Croissandeau, ex-directeur de L’Obs et éditorialiste politique, animera quant à lui l’émission quotidienne Pour tout dire, centrée sur l’actualité. T18 entend se différencier d’Arte ou France 5 avec une approche plus accessible et 100 % financée par la publicité. Son slogan : « La télé qui s’amuse à réfléchir ». Elle promet du cinéma, des magazines, du débat, du spectacle vivant — bref, une télévision généraliste qui assume une exigence de fond.

Un budget de 30 millions d’euros pour se faire une place

Avec un budget annuel de 30 millions d’euros, T18 n’affiche pas d’objectif d’audience précis. Mais la stratégie est claire : réduire les coûts fixes pour investir dans les programmes. Trois émissions seront produites en interne dès le départ — un modèle rare pour une nouvelle venue sur la TNT.

Les annonceurs répondent présents. Renault ouvre le bal publicitaire avec un spot pour sa nouvelle Renault 4. Baldelli se montre confiant : « Cela fait vingt ans qu’on nous annonce la fin de la télévision, et pourtant, elle reste puissante. » L’objectif : atteindre l’équilibre financier d’ici quatre ans. En attendant, le canal 18 a désormais un nouveau nom : T18. Et la promesse d’un regard neuf sur la télévision.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox