Bbox Ultym : Bouygues inclut enfin son application TV, mais pas pour tout le monde

L’accès à l’application B.Tv+ est désormais enfin disponible pour les nouveaux abonnés Bbox Ultym.

C’est une évolution notable pour les abonnés à la Bbox Ultym : Bouygues Telecom propose désormais, sans surcoût, l’accès à deux flux TV simultanés pour toute souscription à son offre haut de gamme à partir du 2 juin via son application B.tv+.

Concrètement, les clients Bbox Ultym peuvent maintenant profiter de deux écrans en simultané : un premier via le décodeur 4K HDR, inclus dans l’abonnement, et un second via l’application B.tv+. Cette application, accessible sur Smart TV compatibles, tablettes, smartphones, ou via la clé HDMI B.tv (vendue 34,99€), permet de regarder près de 180 chaînes TV sans passer par un second décodeur. L’option inclut également 100h d’enregistrement dans le cloud, le contrôle du direct… Cette option B.tv+ était jusqu’au 2 juin encore réservée aux abonnés Bbox+Smart TV.

Pour ceux qui préfèrent l’usage d’un second décodeur TV, Bouygues Telecom continue toutefois de proposer cette possibilité… mais à raison de 5€/mois. Cette solution reste donc disponible, mais en option. Si l’intégration de B.Tv+ est un enrichissement notable de la formule Ultym, il faut cependant noter que d’autres opérateurs comme Free ou Orange proposent déjà ce type de service. Dans le cas de l’opérateur de Xavier Niel, Oqee est par ailleurs inclus dans toutes les offres triple-play et même dans plusieurs forfaits mobiles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox