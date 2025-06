Prime Video intègre RTL9 en version payante

La chaîne cinéma est désormais proposée dans le catalogue Amazon Channels, et disponible directement sur Prime Video.

Un nouveau pas pour la chaîne RTL9 qui est désormais proposée parmi les services payants de Prime Video, au tarif de 3.99€/mois, avec un essai gratuit de 7 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez ainsi accès à la chaîne linéaire, bien sûr, mais également l’ensemble de la programmation de RTL9, avec de nombreux programmes de qualité. On peut notamment noté l’ajout récent du cultissime Thelma & Louise dans le catalogue de la plateforme.

Une programmation de qualité donc, mais qui est déjà accessible pour tous les détenteurs d’offres triple play chez leurs opérateurs. En effet, RTL9 est inclus dans le bouquet basique de Free, SFR, Bouygues Telecom et Orange. Mais cela peut être une opportunité pour des abonnés Amazon Prime utilisant une offre internet uniquement, ou accédant à la télévision via un bouquet Canal+ par exemple, de profiter de cette chaîne devenue assez culte et très appréciée pour sa programmation.

