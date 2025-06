Bouygues Telecom lance une nouvelle offre Canal+ à tarif réduit pour ses abonnés Bbox Ultym

Jusqu’au 10 juillet, certains abonnés Bbox Ultym peuvent profiter d’une offre en deux temps sur l’abonnement Canal+ avec Apple TV+ inclus.

Bouygues Telecom lance une nouvelle promotion réservée à ses abonnés Bbox ultym. Jusqu’au 10 juillet 2025, ces derniers peuvent souscrire à l’abonnement CANAL+ avec une réduction de 10€/mois pendant 6 mois, puis une remise de 5€/mois jusqu’à la fin de l’engagement de 12 mois. Le tarif, en vigueur étant de 24.99€/mois, les bénéficiaires débourseront alors 14,99€/mois les 6 premiers mois puis 19,99€/mois pendant les deux trimestres suivants.

Cette offre est accessible aux clients éligibles depuis le 1er avril 2025, sous réserve de ne pas déjà être abonnés à Canal+. L’abonnement inclut l’accès à l’ensemble des chaînes et services de la galaxie Canal+, ainsi qu’à Apple TV+. De quoi profiter notamment du cinéma six mois après sa sortie en salle, du meilleur du sport (Ligue des Champions, F1, Premier League…), des séries originales CANAL+, de documentaires et de contenus jeunesse. L’option est activable directement depuis l’interface TV Bouygues, l’application mobile ou l’espace client en ligne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox