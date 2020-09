Freebox Pop : il est désormais possible de souscrire à TV by Canal à prix réduit

Le bouquet TV By Canal est désormais disponible pour les abonnés Freebox Pop, directement depuis leur espace abonné.

Bonne nouvelle pour les fans de télévision. Il est désormais possible pour les détenteurs de la dernière box de Free de souscrire à TV By Canal, pour 5€ au lieu de 24.90€. A son lancement, cette option n’était disponible que pour les abonnés migrant depuis une Freebox et uniquement lors de la migration, dorénavant vous pouvez l’activer à tout moment sur votre espace abonné.

Il suffit pour cela de vous rendre dans la rubrique “Télévision” ou “Mon abonnement” et de cliquer sur “migrer vers le forfait Freebox Pop avec TV By Canal”. Une page vous présente alors le service, que Free est dorénavant le seul opérateur à proposer. Il est ensuite précisé que votre forfait passera de 39.99€ à 44.99€ par mois. A noter que ce tarif correspond à celui d’un abonné ayant effectué une migration vers la Freebox Pop, le forfait d’un nouvel abonné devrait passer à 34.99€ la première année. Si vous souhaitez souscrire à cette option et bénéficier des 60 chaînes supplémentaires et de MyCanal, cliquez sur le bouton en bas de la page. Selon nos constations, cette option n’est pas proposée lors d’une nouvelle souscription à l’offre Freebox Pop.