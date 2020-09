Free Ligue 1 Ubers Eats : les notifications enfin activées sur mobile, d’autres nouveautés prévues la semaine prochaine

Free Ligue 1 Uber Eats se peaufine. Les notifications sur mobile sont là, la composition des équipes et le classement débarqueront à l’occasion de la 4e journée de championnat.

Accéder aux extraits des matchs en quasi-direct c’est bien, avec des notifications c’est mieux. Annoncée au lancement le mois dernier, cette fonctionnalité est désormais activée sur smartphone pour les équipes favorites sélectionnées. Le match Lens-PSG hier soir a été l’occasion pour les utilisateurs d’en profiter. S’agissant des alertes sur les Freebox, “cela sera plus tard”, nous annonce Free.

Attendus également de pied ferme, le classement du championnat et la composition des équipes seront disponibles lors de la quatrième journée soit à compter du 19 septembre, “la LFP nous a enfin ouvert les accès serveurs”, poursuit l’opérateur. D’autres améliorations sont prévues dans les trois prochaines semaines. “On travaille d’arrache-pied”, indique aujourd’hui Arthur Dargard à la tête du service 100% foot de l’opérateur. Et d’informer de la nécessité de mettre à jour l’application avant les matchs pour profiter des dernières évolutions et corrections de bug. Une nouvelle version a été déployée le 9 septembre sur iOS et le lendemain sur Android.

Pour rappel, Free a étendu la période de gratuité de son nouveau service à la troisième journée ce week-end. Par la suite, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées).

Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et ce uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99€, et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).