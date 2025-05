Bouygues Telecom tente d’attirer un peu plus sur ses offres convergentes avec une remise sur Disney+

Bouygues Telecom enrichit les avantages de son offre B.iG en proposant désormais une réduction mensuelle sur l’abonnement à Disney+.

De quoi fidéliser ses abonnés les plus fidèles et les plus rentables. Les clients B.iG, soit ceux avec une Bbox et un forfait mobile chez Bouygues Telecom, peuvent dorénavant bénéficier d’une remise de 5 € par mois sur l’offre Disney+ Standard, y compris s’ils sont déjà abonnés à la plateforme. Une nouveauté qui concerne également les personnes déjà abonnées. Cette offre, normalement facturée 9,99 €/mois, revient ainsi à seulement 4,99 €/mois pour les abonnés concernés. Il s’agit de la formule intermédiaire sans publicité, permettant la lecture sur deux appareils simultanément, avec une qualité vidéo Full HD et un son jusqu’à 5.1.

L’offre s’adresse aux clients B.iG, c’est-à-dire ceux qui combinent une Bbox avec au moins un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go. Ce programme donne accès à plusieurs avantages : remises sur les forfaits supplémentaires, prix fixes sur les Bbox (sans augmentation après la première année), et désormais des réductions sur des services tiers comme Disney+. Une manière de chercher à trouver des abonnés plus fidèles et à conserver ceux qui étaient déjà là.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox