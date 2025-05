Une nouvelle arnaque très bien ficelée tente de piéger les abonnés Orange, ne croyez pas ce mail

Surveillez vos mails, une arnaque se faisant passer pour Orange en a après votre portefeuille.

Une escroquerie bien rodée vise actuellement les abonnés d’Orange à travers un faux courriel signalant un prétendu problème de facturation. Le message, très réaliste, pousse les destinataires à composer un numéro d’urgence pour résoudre un incident de paiement. En réalité, ce numéro mène directement à un faux centre d’appel où un fraudeur, se faisant passer pour un agent de la cellule de sécurité d’Orange, orchestre une arnaque élaborée visant à extorquer de l’argent.

Le courriel, examiné par les experts sécurité de Zataz, utilise tous les codes de communication d’Orange : logo, mise en page et ton officiel. Il évoque une tentative de prélèvement suspecte, soi-disant bloquée par l’opérateur, et incite l’utilisateur à appeler rapidement un numéro pour vérifier la situation. Mais au bout du fil, l’interlocuteur guide la victime vers un point de vente (souvent un bureau de tabac) où elle est invitée à effectuer un prétendu « paiement de sécurité », en réalité un achat de coupons prépayés (PCS, Transcash, etc.). Les codes sont ensuite transmis à l’escroc, et l’argent disparaît instantanément sur des plateformes intraçables.

Contrairement aux fraudes classiques où l’escroc contacte directement la victime, cette escroquerie pousse la cible à initier elle-même le contact, ce qui renforce la crédibilité de l’arnaque. Les courriels sont souvent envoyés à grande échelle via des techniques de spoofing et peuvent inclure le nom et le prénom du destinataire. Dans certains cas, un faux numéro de dossier est même fourni pour créer une illusion de suivi. L’un des aspects les plus dangereux de cette fraude est son apparence de normalité. Un incident de facturation semble plausible, et appeler le service client est un réflexe courant. C’est précisément ce scénario familier que les cybercriminels exploitent pour faire baisser la vigilance.

Orange rappelle qu’il ne demande jamais de paiement par carte prépayée ni de validation via des bornes physiques. L’opérateur appelle ses clients à la prudence, notamment face à toute demande urgente ou hors des circuits classiques. Les autorités rappellent également que tout appel à un numéro inconnu, notamment pour des questions de facturation, doit être vérifié via les canaux officiels de l’opérateur. Alors que ces pratiques frauduleuses se perfectionnent et se multiplient, la vigilance des utilisateurs reste la meilleure défense. La menace ne réside plus uniquement dans les systèmes informatiques, mais dans l’exploitation subtile des comportements humains.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox