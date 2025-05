Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux à récupérer gratuitement, entre mignonnerie, parodie de GTA et perle rétro

Un choix plutôt éclectique est proposé dans la séleection Prime gaming de la semaine. On vous la présente.



Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 4 titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Commençons avec un peu de douceur, dans Mail Time ! C’est votre premier jour de travail en tant qu’apprenti facteur. Équipé de votre chapeau en forme de champignon, d’un sac débordant de lettres et d’un enthousiasme contagieux, il est temps de commencer la distribution de courrier à travers tout Grumblewood Grove. Les destinataires attendent avec impatience d’apercevoir votre silhouette coiffée de ce chapeau singulier, alors ne tardez pas ! Courez, sautez, glissez et frayez-vous un chemin à travers la forêt pour livrer colis et bonheur aux adorables créatures qui peuplent ces bois enchantés.



Pour un peu plus rétro, Blood Omen 2, le deuxième volet de la série Legacy of Kain, est un jeu d’action 3D à la troisième personne dans lequel vous incarnez le vampire Kain. Une histoire captivante vous emmène à travers d’immenses environnements 3D richement détaillés et met à l’épreuve vos compétences en matière de combat, de résolution d’énigmes, de furtivité et d’exploration. À chaque succès, vous obtiendrez de nouveaux dons obscurs qui permettront à Kain d’accéder à de nouvelles zones dangereuses à explorer et d’affronter des ennemis plus forts et plus agressifs. Au fur et à mesure que vous devenez un vampire plus fort et plus habile, vous serez récompensé par des dizaines de séquences cinématiques éblouissantes qui dévoileront l’épopée continue de Nosgoth et les tentatives de Kain pour finalement le dominer.



Après les pitreries spatiales de Saints Row IV, la fameuse licence qui reprend l’idée des GTA mais les tourne de manière complètement loufoque, de nombreux fans se sont demandés ce que nous allions inventer pour la suite. La réponse ? Tirer sur le Diable en pleine face. Incarnez Johnny Gat ou Kinzie Kensington et démolissez l’Enfer au cours d’une quête pour sauver l’âme du chef des Saints. Des figures historiques, de vieux amis, des ennemis encore plus vieux, un pistolet qui parle, un numéro musical complet et bien d’autres surprises vous attendent dans le terrain de jeu ouvert en constante expansion qu’est Saints Row: Gat out of Hell.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

ENDLESS Legend est le jeu de stratégie 4X fantastique au tour par tour d’Amplitude Studios. Votre monde natal, Auriga, est un monde inhospitalier. En tant que dirigeant de votre peuple, il est de votre devoir de le protéger et de le guider… mais vous n’êtes pas le seul à essayer de survivre et de prospérer sur cette planète. On se souviendra de vous comme de l’explorateur qui a dévoilé les secrets d’Auriga, du magnat qui a maîtrisé les arts subtils de la diplomatie et du commerce, ou comme du belliciste dont l’héritage a été écrit dans le sang ? C’est à vous de choisir.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur "installer" et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

