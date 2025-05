Max : le service de streaming va finalement changer de nom pour un retour aux sources

Max redeviendra HBO Max dès cet été.

Warner Bros. Discovery a annoncé ce mercredi, lors de sa présentation annuelle aux annonceurs à New York, que sa plateforme de streaming Max retrouvera son nom d’origine, HBO Max, à l’été 2025. Ce changement marque un retour aux racines de la marque, lancée en 2020 sous le nom HBO Max. Les dirigeants du groupe justifient cette décision par la volonté de renforcer l’identité unique de la plateforme, dans un contexte où les spectateurs sont submergés par une offre de contenus toujours plus abondante. Ils évoquent également une dynamique positive, avec 22 millions d’abonnés supplémentaires enregistrés en un an, ainsi qu’une expansion continue à l’international.

Les premiers signes de cette transition avaient déjà émergé au printemps, notamment avec le passage de la palette de couleurs du service du bleu au gris foncé, après un premier changement du violet vers le bleu en 2023. Le nouveau logo, quant à lui, conservera les lettres arrondies emblématiques du design original de HBO.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox