Oqee by Free fait gagner de nouveau lots pour les fans de Marvel

Le service TV de Free lance un concours sur X pour célébrer les nouveaux épisodes de Spidey et ses Amis Extraordinaires.

À l’occasion de la diffusion des nouveaux épisodes de Spidey et ses Amis Extraordinaires sur Disney Channel, Oqee by Free propose un jeu concours exclusif sur X (anciennement Twitter) du 13 au 22 mai 2025. Les fans de l’univers Marvel sont invités à tenter leur chance pour remporter l’une des 20 figurines collector signées Hasbro, inspirées des personnages de la série.

Pour participer, il suffit de suivre le compte @OQEEbyFree et de repartager le post dédié au concours. Un tirage au sort désignera les 20 heureux gagnants.

#JeuConcours 🎁 A l’occasion des nouveaux épisodes de la série Spidey et ses Amis Extraordinaires sur Disney Channel, du lundi au vendredi à 7:15, on vous fait gagner 20 figurines @Hasbro Pour participer :

👉Follow @OQEEbyFree

👉RT ce post Tirage au sort le 22 mai 🍀 pic.twitter.com/Ye7yGVvQuJ — OQEE by Free (@OQEEbyFree) May 13, 2025

Spidey et ses Amis Extraordinaires est la première série animée Marvel spécialement conçue pour les jeunes enfants. Reprenant l’esprit de la série culte des années 80, elle met en scène Spidey, Ghost-Spider et Miles Morales dans des aventures dynamiques, pédagogiques et accessibles à tous. Dans cette nouvelle saison, les jeunes héros bénéficient de nouvelles tenues, les Web-Spinner, leur permettant d’intervenir au-delà de la ville. Accompagnés de Reptil et Tigre Blanc, et grâce à leurs combinaisons Dino-Web, ils peuvent même se transformer en dinosaures pour défendre la nature et leur base secrète. De nouveaux adversaires font aussi leur apparition, notamment Trapster et Lizard, qui donneront du fil à retordre à l’équipe. Une saison pleine d’action et de surprises, à suivre sur Disney Channel.

