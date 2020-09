Nouvelle promo dans la boutique Free Mobile

Une nouvelle baisse de prix pour le Sony Xperia 10 II est proposée dans la boutique en ligne Free Mobile.

Ce modèle est proposé avec trois possibilités d’achat. Si vous souhaitez le payer au comptant, comptez 299€ à la commande au lieu de 369€, soit 70€ de Remise. Pour échelonner l’achat, vous pouvez opter pour le paiement en 4 fois sans frais, avec 77€ à la commande et trois fois 74€. Et pour un paiement sur la durée, il est possible de payer en 24 fois sans frais, moyennant 107€ puis 24 fois 8€ sans frais.

Comme habituellement avec ce genre de promotion, il n’est pas indiqué la durée, certaines fois celles-ci ne dure qu’un temps et d’autre fois elles se pérennisent.