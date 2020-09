Clin d’oeil : un super-héros abonné à la Freebox Pop surpris en plein binge-watching

Même nos super-héros ont besoin d’un peu de repos, Free compte d’ailleurs l’un d’entre eux parmi ses 100 000 abonnés Freebox Pop ! Ou presque…

Peut-être connaissez-vous The Boys, la série de super héros plutôt trash d’Amazon Prime Video ? Le service de SVOD a souhaité mettre en valeur l’un de ses personnages, en plein tour du monde et invite les internautes le croisant à le prendre en photo et à le publier avec un hasthag dédié. Et surprise, Free a ajouté sa pierre à l’édifice, le prenant en photo sur son canapé, en plein binge-watching sur sa Freebox Pop !

Nous, on l’a vu ce week-end, il était en train de binge-watcher la saison 1 de #TheBoysTV sur @PrimeVideoFR grâce à sa Freebox Pop ! #TranslucideSpotted #FreeboxPop pic.twitter.com/kXSNp7IBhi Free (@free) September 3, 2020

Le petit twist (et la blague qui va avec) se comprend vite lorsque l’on sait de quel personnage il s’agit : Translucide. Soit… l’homme invisible. Attention aux fausses photos sur le hashtag #TranslucideSpotted, certains petits malins peuvent frauder et publier de simples photos vides. Au moins, sur celle de Free, on voit un popcorn dans le main de notre héros… En tout cas ça en a l’air, et Prime Video espère d’ailleurs que la série lui plaît !