Les grosses nouveautés que vous avez loupées cet été : Free a boosté le wifi de tous ses modèles de Freebox

Durant ces vacances, Free a lancé de nombreuses nouveautés. Si vous étiez absents, Univers Freebox vous propose cette semaine un résumé de ce qu’il faut retenir.

Outre l’arrivée de la Freebox Pop qui est la plus grosse nouveauté de cet été, Free a également apporté une importante amélioration sur ses autres modèles de Freebox en boostant le wifi de ces dernières. Une mise à jour des Freebox Révolution, Mini 4K et One a ainsi été déployée mi juillet qui permet d’améliorer très fortement le Wifi : selon Xavier Niel, le débit est presque doublé, et la portée augmentée de 60 à 70%. Pour réaliser cette prouesse, Free a créé une équipe de développeurs uniquement chargée d’améliorer le Wifi de ses Freebox. Autre nouveauté qui arrivera en même temps, Free va proposer le protocole de sécurité WPA3

