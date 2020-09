Panne Internet chez Bouygues Telecom et SFR : il s’agissait en fait d’une attaque informatique

Des milliers d’abonnés fixe chez Bouygues Telecom et SFR dans plusieurs régions en France ont rapporté des problèmes de connexion aux sites Web. Les deux opérateurs ont indiqué qu’il s’agissait en réalité d’une attaque informatique.

Mardi 1er septembre en fin de journée, des milliers d’abonnés fixes auprès des opérateurs télécoms Bouygues Telecom et SFR, mais également de FDN, Knet ou Vialis, ont rencontré pendant plusieurs heures des problèmes de connexion aux sites Web. Il aura fallu attendre le lendemain, soit mercredi, pour un retour à la normale.

Le fait que plusieurs opérateurs soient touchés n’avait d’ailleurs rien d’un hasard. À nos confrères de 01net, Bouygues Telecom et SFR ont en effet indiqué que l’incident avait pour origine une attaque informatique de type deni de servis (DDoS) ciblant leurs serveurs DNS. Il a d’ailleurs été indiqué que les opérateurs subissent régulièrement des attaques de ce type et que celle de mardi avait duré plus longtemps que d’habitude.

Un serveur DNS Domain Name System) permet pour rappel de faire la correspondance entre les adresses IP et les noms de domaine. Une attaque DDoS a pour but de surcharger un serveur de requêtes, afin de le rendre inopérant. Voilà pourquoi les utilisateurs les plus avertis ont pu s’en sortir en optant pour les serveurs DNS tels que ceux de Google.

Source : 01net