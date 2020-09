Free annonce un succès pour la Freebox Pop et compte bien surfer dessus, objectifs revus à la hausse sur la fibre

Fort de ses performances en continu sur la fibre, Free annonce réviser ses objectifs de recrutement. Le succès du lancement de la Freebox Pop lui donne des ailes.

Lancée le 7 juillet dernier, la Freebox Pop séduit les abonnés. En l’espace de deux semaines après sa commercialisation, 50 000 foyers ont opté pour le nouveau bébé de Free, a déclaré le 22 juillet Xavier Niel. Puissante, simple mais tape à l’oeil et pensée pour conquérir un public de masse, la nouvelle box de l’opérateur répond à une “vraie demande“, notamment grâce à son forfait mobile illimité à 9.99€ proposé avec l’offre.

A défaut de divulguer ses chiffres de recrutement un mois et demi plus tard, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad le confirme ce matin en marge de la présentation des résultats semestriels du groupe, le lancement de la Freebox Pop est un succès permettant l’accélération de la performance commerciale du FAI : “La 1ère étape du plan de transformation Odyssée 2024 est réussie, puisque nous enregistrons un fort rebond de la performance commerciale et un retour de la croissance. La demande des Français pour la fibre et le succès du lancement de la Freebox Pop nous amènent à revoir à la hausse nos objectifs sur le déploiement de la fibre optique”.

Au premier semestre et malgré la crise sanitaire, l’opérateur de Xavier Niel a ainsi recruté 458 000 nouveaux abonnés sur les offres fibre pour une base totale de 2,22 millions d’abonnés fin juin. L’objectif de 2 millions d’abonnés FTTH en 2020 a été atteint dès le mois de mai. Fort de ces résultats solides, Iliad a annonce aujourd’hui revoir à la hausse ses objectifs sur ce segment. L’opérateur ambitionne désormais d’atteindre 2,8 millions d’abonnés fibre en 2020 et plus de 5 millions en 2024 contre 4,5 millions précédemment. Nul doute que la Freebox Pop lui permettra d’assoir sa domination en matière de recrutement sur la fibre en France, devant Orange.