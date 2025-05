Netflix va complètement revoir son interface sur TV et mobile, découvrez les changements à venir

Netflix dévoile une nouvelle interface et des fonctions inspirées des réseaux sociaux, qu’il prévoit de lancer dans les mois à venir.

Netflix a annoncé une refonte progressive de son interface sur les téléviseurs et les smartphones, intégrant des fonctionnalités largement inspirées des usages des réseaux sociaux et d’autres services de streaming. Cette mise à jour vise à améliorer la navigation, la personnalisation et l’accès rapide aux contenus. La plateforme n’a pas précisé de calendrier détaillé pour le déploiement de ces nouveautés, mais annonce une mise en place progressive dans les semaines et mois à venir. Il n’est pas encore confirmé si ces changements arriveront simultanément dans tous les pays où s’ils seront d’abord testés sur certains marchés, comme les États-Unis. Quant à une éventuelle disponibilité sur les Freebox, nous avons contacté Free pour savoir si cette interface pourrait être supportée par les divers players de sa gamme.

Les changements sur TV

La nouvelle page d’accueil adopte un carrousel dynamique : les vignettes des contenus s’agrandissent au survol, à l’image de ce que propose déjà Prime Video. Désormais, des informations essentielles comme le synopsis, la date de diffusion d’un événement en direct, les récompenses, le nombre de saisons ou encore le genre seront visibles immédiatement, sans avoir à ouvrir la fiche du programme.

Les recommandations seront aussi rafraîchies plus fréquemment pour mieux s’adapter aux préférences de l’utilisateur, tout en conservant les catégories thématiques habituelles lors du défilement. La barre de navigation, auparavant dissimulée dans un menu latéral, devient fixe et visible en haut de l’écran. Cette modification vise à rendre l’accès aux différentes sections et au moteur de recherche plus intuitif et immédiat.

Autre changement esthétique : l’interface s’adaptera aux couleurs dominantes du programme sélectionné, rendant la navigation plus immersive et visuellement harmonieuse.

Une navigation mobile repensée

Sur iPhone, Netflix expérimente un nouveau moteur de recherche reposant sur l’intelligence artificielle. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de formuler des requêtes en langage naturel — par exemple, « une série historique avec une femme forte comme personnage principal » — plutôt que de se limiter à des mots-clés ou noms d’acteurs.

Netflix teste également une nouvelle présentation verticale inspirée de TikTok. Les utilisateurs pourront faire défiler des extraits de contenus pour découvrir rapidement de nouveaux programmes, avec la possibilité de les lancer, les enregistrer ou les partager en un geste. Cette fonction s’inscrit dans la volonté de rendre l’exploration de l’offre plus fluide, rapide et ludique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox