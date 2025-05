Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free s’installe enfin, une nouvelle aventure se prépare pour Free Mobile…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

6 mai 1998 : L’iMac chamboule tout

Apple a fait très fort avec le lancement de son iMac le 6 mai 1998. Succès instantané, cet ordinateur aura changé radicalement Apple, en créant une gamme de produit orientée vers le consommateur classique qui traversera les années. Le premier modèle d’iMac a été commercialisé à 1 299$ et son design vous parlera forcément si vous êtes un petit peu fan d’informatique.

Pour promouvoir son produit, Apple avait fait appel à Jeff Goldblum dans une pub très simple

9 mai 2000 : “Google, can you speak French ? – Oui !”

Une étape majeure pour l’importance qu’allait prendre le moteur de recherche dans nos vies. En effet, le 9 mai 2000, Google était décliné en 10 langues dont… le français ! Seulement trois ans après que ses créateurs ont déposé le nom de domaine Google.com, le moteur de recherche montrait déjà ses ambitions internationales, avant de devenir le géant de la tech que nous connaissons désormais.

9 mai 2011 : Free ouvre son premier Free Center

C’est un lendemain de jour férié en l’an de grâce 2011 que Free a ouvert pour la première fois une boutique physique, nommée Free Center. Cette boutique, inaugurée à Rouen le 9 mai 2011, avait pour but de présenter la Freebox Révolution, mais également d’accompagner les abonnés Free dans la découverte de cette box. Si au début, le Free Center était une expérience pour l’opérateur, de plus en plus de boutiques similaires ont été ouvertes depuis, vous pouvez d’ailleurs savoir s’il y a un Free center près de chez vous directement via ce lien.

9 mai 2017 : le raccordement fibre fait partie du package rénovation

Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le 9 mai 2017, un décret est entré en vigueur pour pousser les propriétaires au sein de bâtiments d’habitation collectifs ou de bâtiments accueillant des locaux professionnels à effectuer un raccordement à la fibre. En effet, si ces immeubles font l’objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, le raccordement à la fibre optique est obligatoire. Il existe cependant une exception : si les travaux d’équipement en fibre coûtent plus de 5% du prix total des travaux concernés. À la prochaine grande rénovation de votre immeuble, attendez-vous à la fibre !

10 mai 2016 : Free candidate pour des fréquences 3G/4G en outre-mer

Après un appel à candidature ouvert par l’Arcep, le groupe Iliad a déposé des dossiers pour être opérateur mobile en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin. Lors de son annonce le 10 mai 2016, il envisageait alors d’investir 100 millions d’euros pour ces territoires. Depuis, l’opérateur a lancé Free Réunion en 2017, puis Free Caraïbes en 2022 !

11 mai 2005 : Neuf Télécom et Cegetel fusionnent

Souhaitant contrer la puissance de l’opérateur historique, les deux opérateurs Neuf Télécom et Cegetel, filiale de SFR à l’époque, ont fusionné le 11 mai 2005, créant le groupe Neuf-Cegetel. En effet, avant cette fusion, France Télécom possédait 80% du marché des particuliers et 70% du marché professionnel dans la téléphonie fixe. Cette fusion permettra à Neuf-Cegetel de posséder 15% du marché à l’époque.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox