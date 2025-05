Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés de donner n’importe quel nom à leur Freebox… et c’est plutôt cool

Si vous avez plusieurs Players TV Freebox à la maison, vous pouvez leur donner un petit nom pour mieux vous y retrouver !

Fini les “Freebox Player 1”, “Freebox Player 2”… et les hésitations au moment de caster une vidéo ou d’utiliser une télécommande virtuelle. Que ce soit dans la chambre parentale ou celle des enfants, la salle de jeu ou le salon, il est tout à fait possible de renommer vos players Freebox pour les identifier plus facilement. Car il faut le dire, quand tous les appareils portent le même nom, ça n’aide pas vraiment à s’y retrouver. Heureusement, Free permet de personnaliser le nom de chaque appareil pour une identification rapide et (un peu) plus fun.

Freebox Pop, Ultra et mini 4K

Sur ces modèles, le changement de nom se fait via le menu Android TV. S’agissant du Player TV Free 4K de la Freebox Pop et Ultra, il suffit d’appuyer sur la touche Home de la télécommande pour afficher l’écran d’accueil, puis de cliquer sur la roue dentée en haut de l’écran. Ensuite, on entre dans le menu “Préférences relatives à l’appareil”, puis “À propos”, avant d’accéder à “Nom de l’appareil”. Une fois là, il ne reste plus qu’à cliquer sur “Modifier” pour choisir entre des suggestions comme “Salon” ou “Chambre”, ou bien entrer un nom totalement personnalisé avec le clavier virtuel. Sur la mini 4K, le chemin est le même, avec des propositions légèrement différentes comme “Bureau”, “Cuisine” ou “Salle de cinéma privée”, mais toujours la possibilité de taper un nom libre.

Freebox Révolution

Avec la Freebox Révolution, le principe est similaire. Il faut ouvrir le menu “Réglages”, puis “Système”, aller dans “Réglages réseau”, puis dans “Nom réseau du player”. Après avoir appuyé sur “OK”, vous pouvez saisir le nom personnalisé de votre choix.

Player Free Devialet

Pour renommer le player Free Devialet, il faut se rendre dans le bandeau “Réglages” de l’écran d’accueil, puis dans “Système”, puis “Réglage réseau”, et enfin “Nom réseau du player”. À ce stade, vous pouvez taper le nom qui vous convient, et c’est tout.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox