Android : avec cette nouveauté, l’anti-spam de Google Messages devient bien plus efficace

Google Messages déploie en France une fonction anti-spam bien plus intelligente pour se débarasser des gêneurs.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs français d’Android : Google a commencé à déployer dans l’Hexagone une nouvelle fonctionnalité particulièrement attendue sur son application Messages. Celle-ci permet, en deux clics seulement, de se désabonner facilement des SMS publicitaires non sollicités.

Apparu initialement dans le code d’une version bêta de l’application en 2024, le bouton « Se désabonner » est désormais activé à grande échelle, y compris en France. Placé directement au-dessus du champ de texte, il simplifie la démarche habituellement fastidieuse de réponse par « STOP », en automatisant l’envoi de cette commande aux entreprises à l’origine des messages promotionnels.

L’option propose même à l’utilisateur de préciser pourquoi il se désabonne — trop de messages, désintérêt, spam, ou autre — avant que l’application ne se charge du reste. À la différence de la fonction « Bloquer et signaler », qui coupe tout lien avec l’expéditeur, cette nouvelle commande se veut plus mesurée : elle permet de continuer à recevoir les messages importants, tout en mettant fin aux sollicitations commerciales.

Et pour ceux qui changeraient d’avis, il est également possible de se réabonner via un bouton dédié, toujours dans Google Messages. Déployée depuis avril, cette fonction est aussi disponible en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique et en Inde. Elle est en passe de devenir accessible à la majorité des utilisateurs dans les prochaines semaines.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox