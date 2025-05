Sosh : des abonnés se retrouvent avec la TV d’Orange incluse, et ce n’est pas normal

Un pépin technique permet à des abonnés Sosh de se retrouver avec la TV d’Orange incluse, même s’ils ne sont pas censés avoir de télévision du tout.

Le 10 avril, en parallèle du lancement des Livebox S et Livebox 7, Orange a revu les conditions d’accès à son application Orange TV sur les téléviseurs connectés, y compris l’Apple TV. Un changement qui, s’il élargit l’accès à de nombreux clients, a aussi semé le doute chez certains abonnés.

Jusqu’à récemment, seules les offres Livebox Up et Livebox Max donnaient droit, sans frais supplémentaires, à l’accès à Orange TV sur TV connectée. Pour les autres, cette option restait facturée 5 €/mois. Lors du lancement de ces nouvelles offres, Orange indiqueit dans un communiqué que l’application « TV d’Orange » était « accessible sans surcoût pour tous les clients TV d’Orange », sur téléviseur connecté, PC et mobile.

Dans les faits, cela concerne uniquement les abonnements incluant un décodeur TV. Autrement dit, les clients Livebox, Livebox Up et Max bénéficient bien de cette gratuité. À l’inverse, les offres Just Livebox et Cheat_code_18_26 restent exclues, tout comme certains abonnés de la marque Sosh, sauf s’ils souscrivent une option spécifique. Chez Sosh justement, l’offre de base ne comprend pas de décodeur. Pour en obtenir un — et accéder ainsi à Orange TV sur les téléviseurs — il faut payer 5 €/mois. Il existe également une option à 5 €/mois pour utiliser Orange TV sur TV connectée sans décodeur, ainsi qu’une option gratuite, permettant l’accès à la TV sur smartphones, tablettes et ordinateurs. Or, depuis la mi-avril, plusieurs abonnés Sosh ont constaté qu’ils pouvaient accéder gratuitement à Orange TV sur leur Apple TV, sans avoir souscrit à l’option correspondante.

J’ai reçu ce mail alors que je n’ai pas de décodeur tv en tout cas 😂 — Olivier Guilleman (@oguilleman) April 22, 2025

Un accès confirmé par plusieurs vérifications, mais qui est anormal. Interrogé à ce sujet par nos confrères d’iGen, Orange a précisé : « S’agissant des clients Sosh, leur offre d’accès internet n’inclut par défaut que l’accès à une offre TV mobile. S’ils souhaitent consommer la TV sur téléviseur, ils doivent souscrire à une option (5 €/mois) pour obtenir un décodeur ou l’accès à Orange TV sur TV connectées. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox