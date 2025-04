La maison mère de M6 prête à relancer la fusion avec TF1 mais…

Le PDG de Bertelsmann, la maison mère de M6, affirme être prêt à réexaminer la fusion avec TF1 si les régulateurs se montrent un peu plus ouverts.

Pour Thomas Rabe, à la tête du conglomérat allemand possédant le groupe M6, une fusion avec la filiale de Bouygues reste envisageable, notamment grâce à un nouvel état d’esprit à l’échelle européenne.

Le projet avait été abandonné en 2022 mais, tout comme le patron de TF1, le PDG de Bertlsmann estime que l’idée reste encore pertinente, permettant de créer “un véritable champion français de la télévision et du streaming, capable de concurrencer les plateformes américaines“. La fusion s’était soldée par un échec suite à une forte réglementation européenne rendant les conditions de la fusion trop difficiles à supporter pour les deux groupes. Mais Thomas Rabe l’affirme : il envisage “de remettre un tel projet sur la table lorsque les conditions juridiques et réglementaires le permettront“.

Un positionnement encouragé par un changement d’état d’esprit à Bruxelles : “aujourd’hui, la Commission européenne évoque la nécessité de réformer et de promouvoir des champions européens. Fantastique. Allons-y” lance-t-il dans les pages du Financial Times. Attendant ce changement de paradigme de pied ferme, le PDG affirme être prêt à réexaminer la fusion dès que les régulateurs “indiqueront qu’ils sont prêts à adopter une approche plus ouverte”. D’autant que la chaîne a récemment vu un verrou pour une vente sauter, passant sous un palier d’audience qui lui interdisait d’être détenu à 100% par un seul actionnaire. Thomas Rabe espère que cet assouplissement réglementaire se produira d’ici deux à trois ans.

