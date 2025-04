M6 fait sauter un verrou bloquant sa cession, TF1 toujours prêt à regarder le dossier en cas de remise en vente

Alors que la consolidation dans l’audiovisuel européen connaît un retour en force, TF1 pourrait considérer une acquisition de M6 si l’occasion se présentait.

Le projet de fusion de M6 et TF1 a été un grand sujet en 2022, alors que le dossier avançait pour au final se solder sur un échec face à des réglementations défavorables à ce type d’opération, cherchant à éviter la création d’un monopole. Le groupe M6 avait d’ailleurs été mis en vente par la suite, sans trouver cependant de nouveau preneur. Si l’on pensait le sujet clos, ce n’est cependant pas complètement le cas.

Interrogé par The Media Leader, Rodolphe Belmer, patron de TF1 affirme que “les analyses qui avaient amené le groupe à vouloir fusionner avec M6 restent encore plus vraies aujourd’hui.“ L’idée étant de créer un acteur assez gros pour maintenir une capacité d’investissement capable de rivaliser avec les plateformes, tout en accélérant la transformation digitale. Pour l’heure, très peu d’acteurs peuvent répondre à ces objectifs, et M6 serait donc le choix évident. Si aujourd’hui, “la loi interdit toute revente du groupe M6 avant 2028“, explique Rodolphe Belmer, il reconnaît également que “si M6 revenait en vente, on (TF1) regarderait“.

Mais est-ce que M6 pourrait chercher de nouveau à vendre ? En annonçant les résultats annuels du groupe M6 pour 2024, la chaîne annonçait ainsi ne représenter plus que 7.8% de sa part d’audience annuelle. En passant en dessous des 8%, la chaîne n’est donc plus soumise à l’article 39 de la loi du 30 septembre 1986, qui veut qu’une chaîne hertzienne dont l’audience moyenne est supérieure à 8 % de l’audience totale des télévisions ne peut être détenue à plus de 49 7% par un seul actionnaire. Avec ce passage sous la barre des 8 %, l’actionnaire majoritaire actuel de M6, Bertelsmann (RTL Group), serait donc autorisé à en acquérir 100 %, expliquait alors la Lettre A. Le géant allemand des médias a plusieurs fois tenté de céder sa participation de 48,3 % au capital de M6, et le fait d’en acquérir l’intégralité avant une potentielle revente dans 3 ans pourrait lui permettre de réaliser une plus-value intéressante. Il semble donc que l’idée d’une vente ne soit pas complètement enterrée, d’un côté comme de l’autre.

