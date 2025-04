OpenAI dévoile de nouveaux modèles de ChatGPT capables de mieux raisonner et de comprendre les images

L’entreprise américaine OpenAI continue d’affiner ses modèles d’intelligence artificielle en dévoilant deux nouvelles versions de ChatGPT, baptisées o3 et o4-mini. Ces modèles promettent des réponses plus précises grâce à un raisonnement approfondi.

OpenAI mise sur le raisonnement comme pierre angulaire de l’IA de demain. Dans un communiqué publié hier, la société à l’origine de ChatGPT a annoncé l’arrivée des modèles o3 et o4-mini, dotés de la capacité de « réfléchir plus longuement avant de répondre ». L’objectif : améliorer la pertinence et l’efficacité des réponses, notamment pour les requêtes complexes ou multi-étapes. Ces nouveaux modèles ne sont pas encore entièrement autonomes, mais ils marquent une avancée importante, selon OpenAI. Capables d’”analyser avec des images“, o3 et o4-mini peuvent par exemple interpréter un croquis flou ou mal orienté en le redressant, zoomant ou réajustant automatiquement l’image, afin d’en extraire les informations utiles. La compréhension des images fait partie des chevaux de bataille de plusieurs entreprises d’IA : Kyutai, le laboratoire co-fondé par Xavier Niel, a par exemple lui aussi lancé un modèle capable d’analyser les images, bien que cela soit moins avancé pour l’heure.

Intégrés à ChatGPT, ces modèles fonctionnent avec les différents outils de la plateforme — navigation web, traitement d’image, génération visuelle — pour résoudre des tâches complexes de manière plus cohérente et plus intelligente. En contrepartie, ce processus de réflexion plus approfondie allonge le temps de réponse. OpenAI admet que dans certains cas, comme les requêtes très techniques ou à plusieurs étapes, le raisonnement peut prendre plus d’une minute.

Consciente des risques d’erreurs, notamment les fameuses “hallucinations” (lorsqu’une IA invente des informations erronées), OpenAI affirme avoir soumis o3 et o4-mini à un programme de sécurité rigoureux. L’objectif : réduire ces occurrences au maximum tout en garantissant des réponses plus fiables. Les modèles o3 et o4-mini sont d’ores et déjà disponibles, mais uniquement pour les utilisateurs des formules payantes ChatGPT Plus, Pro et Team. Ces nouveaux modèles s’inscrivent dans une feuille de route plus large. OpenAI prévoit de lancer d’ici fin 2025 une version grand public de ChatGPT 5, issue d’une refonte du modèle 4.5. Cette future version ambitionne de démocratiser la génération de texte, d’image et même de vidéo, tout en réduisant les coûts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox