Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés de partager leur accès à Oqee en toute liberté et sans limitation

Free fait toujours le choix de ne pas restreindre le partage de compte Oqee.

Alors que Netflix et Disney+ ont déjà mis en place des limitations strictes sur le partage de comptes, Oqee by Free fait le choix inverse. Les abonnés Freebox et Free Mobile (Série Free, forfait 350 Go et Veepe) peuvent toujours partager librement leurs identifiants avec leurs proches, sans contrainte.

Accessible sur de nombreux appareils au-delà du Player Free TV 4K, comme les Smart TV Samsung, Philips, LG, Android TV, Apple TV, Fire TV, smartphones iOS et Android, ainsi que sur le web, l’application Oqee permet jusqu’à 5 connexions simultanées, aussi bien pour l’interface TV que pour son service AVOD, Oqee Ciné. Il est à noter que la version pour les abonnés Free Mobile est allégée, les chaînes payantes ne sont pas accessibles tout comme les enregistrements dans le cloud.

À ce jour, Free ne prévoit pas de restreindre le partage d’accès, mais a indiqué qu’en cas d’abus, des mesures pourraient être envisagées. En attendant, Oqee continue d’offrir une liberté que d’autres services commencent à restreindre notamment sur le nombre d’écrans simultanés, allusion faite par exemple aux abonnements sans engagement de Canal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox