Free annonce offrir un nouveau contenu aux abonnés Freebox

Free offre l’accès au 1er après épisode de la série “Brilliant Minds” avec Warner TV sur l’Aktu Free.

Après Disney+, c’est au tour de Warner. Dès ce lundi 21 avril, Free offre l’accès gratuit au premier épisode de “Brilliant Minds”, la nouvelle série médicale de Warner TV. Inspirée par la vie du célèbre neurologue Oliver Sacks, cette production nous plonge dans l’univers fascinant de l’esprit humain à travers les aventures d’un médecin visionnaire incarné par Zachary Quinto.

Avec un casting solide, réunissant notamment Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop et Teddy Sears, la série promet des intrigues captivantes entre science et drames personnels. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’Aktu Free de sa Freebox (page d’accueil Android puis rubrique Applications Free pour la Freebox Pop et Ultra).

Pour ceux qui souhaitent continuer l’aventure, “Brilliant Minds” est diffusée chaque lundi à 20h55 sur Warner TV (canal 57), et plusieurs épisodes sont déjà disponibles en replay. Pour accéder à Warner TV, il faut être abonné au pack WB Family, disponible pour 5,99 € par mois via votre Freebox.



