Freebox TV : “regardez mieux”, que propose la toute nouvelle chaîne dédiée à la plateforme Max

Free propose une nouvelle chaîne dédiée au service Max sur le canal 32.

La semaine dernière, Free a lancé “Max-L’actu”, une nouvelle chaîne disponible sur le canal 32 de Freebox TV. Accessible sans surcoût pour tous les abonnés Freebox, celle-ci propose un aperçu du service de streaming Max et de ses séries phares comme The Last of Us; White Lotus et House of the Dragon.

Max-L’actu diffuse ainsi chaque jour plusieurs types de contenus : des bandes-annonces exclusives des dernières nouveautés comme le trailer de la saison 3 de And Just Like That. Mais aussi des reportages dans les coulisses des productions HBO et Warner Bros, ainsi que des portraits de personnages issus de franchises populaires comme l’univers DC et Harry Potter. Des extraits de programmes destinés au jeune public sont également programmés, tout comme des séquences consacrées aux événements sportifs relayés par Eurosport.

En plus de cette programmation, un tutoriel est proposé pour accompagner les abonnés dans le processus d’inscription au service Max. Celui-ci détaille les étapes à suivre, car le parcours de souscription n’est pas considéré comme entièrement intuitif.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox