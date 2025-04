Abonnés Freebox et Amazon Prime : nouvelle salve de jeux PC à récupérer gratuitement, découvrez-les

Nouvelle avalanche de jeux inclus avec Prime Gaming, vous pouvez dès à présent les récupérer pour les découvrir durant ce long weekend de Pâques.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Prime Gaming ajoute sept titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Dans The Last Spell, défendez le dernier bastion de l’humanité avec votre équipe de héros ! Exterminez des monstres diaboliques à l’aide de la magie et de la force brute la nuit et reconstruisez les défenses de votre ville dévastée le jour dans ce RPG tactique aux mécaniques de roguelite.



L’un des jeux les plus sombres de tous les temps, Blood Omen: Legacy of Kain entraîne les joueurs dans une quête épique à travers un univers gothique où règnent le meurtre, la magie et la vengeance. Agrémenté de voix off de qualité cinématographique, d’effets de lumière dynamiques et de plus de 25 minutes de séquences vidéo époustouflantes, Legacy of Kain propose un scénario captivant qui invite les joueurs à s’embarquer pour un voyage à travers un vaste monde contenant plus de 100 heures de jeu intense, dans lequel on suce du sang et on jette des sorts.



Wild Country est un jeu de stratégie fantastique dans lequel les joueurs utilisent des cartes magnifiquement illustrées pour construire des bâtiments et développer des compétences afin de bâtir la meilleure ville. Les bâtiments marquent des points et le premier à atteindre l’objectif gagne. Wild Country combine un gameplay en mode TCG avec des mécanismes innovants inspirés des jeux classiques de construction de villes pour créer quelque chose d’unique et d’accessible. Ce jeu est destiné aux personnes qui recherchent quelque chose de sain, de comique, de stratégique et rempli d’activités.



Berserk Boy est un jeu de plateforme ultra rapide et bourré d’action, avec un pixel art dynamique et élégant et des éléments Metroidvania. Devenez Berserk en changeant de forme et en utilisant les pouvoirs de la foudre, du feu, de la glace, de l’air et de la terre pour sauver la planète.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Que vous soyez attiré par les terres de Gloomhaven par envie d’aventure ou ou par un désir ardent de la lueur d’or dans l’obscurité, votre destin sera sûrement le même… Dirigez votre bande de mercenaires dans cet endroit impitoyable, où chaque choix est crucial. Frayez-vous un chemin à travers des donjons terrifiants, de terribles forêts et de sombres grottes remplies de monstres horribles pour récolter vos récompenses… ou mourir en essayant.



Fashion Police Squad est un FPS rétro humoristique dans lequel vous luttez contre les crimes de la mode en utilisant des armes qui améliorent la tenue vestimentaire. Nettoyez les rues de chaussettes en sandales en tant que sergent Des, et vivez une histoire solo pleine de personnages fabuleux, de rencontres éblouissantes et de défilés féroces.

Chaque crime de mode a une solution. Vous devrez choisir vos armes avec soin pour corriger chaque faux pas de la mode. Chaque ennemi a besoin de quelque chose, que ce soit une touche de couleur ou que toutes les coutures soient ajustées. Choisir la mauvaise arme ne fera rien à vos ennemis, alors choisissez judicieusement.



Des décennies se sont écoulées et l’actrice Ella revient dans le théâtre abandonné pour découvrir une collection préservée de performances extraordinaires. Dans The Last Show of Mr. Cardish, explorez une variété de mondes magiques peints à la main en collectant les pièces perdues du passé.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox