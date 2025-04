Allez-vous craquer pour la nouvelle Freebox Pop S ?

La toute nouvelle offre de Free sans TV et à prix cassé vous a-t-elle séduit ? Dites-le-nous en répondant au sondage d’Univers Freebox.

Free a lancé hier la Freebox Pop S, une nouvelle proposition, disponible uniquement sur le web. Elle offre l’accès à 5 Gbit/s partagés en fibre, au WiFi 7 et à la téléphonie fixe pour 24.99€/mois et vient clairement s’opposer à l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom. L’opérateur cherche ainsi à séduire avec une offre peu chère qui propose l’essentiel, mais vous a-t-il convaincu ?

Peut-être l’avez-vous d’ailleurs déjà commandée, en engageant une résiliation immédiate chez votre opérateur, ou attendez-vous un moment plus propice pour y passer. Pour l’heure, la migration n’est pas encore directement proposée aux abonnés Freebox, malgré l’apparition d’une page pour certains, et il est possible que ce soit la seule raison pour laquelle vous n’y êtes pas passé encore. Ou alors, votre offre actuelle vous convient et vous n’entendez-pas opter pour cette offre.

····· Sondage Allez-vous craquer pour la nouvelle Freebox Pop S ? Oui, j'ai déjà commandé la Freebox Pop S

Oui, je vais changer d'opérateur

Oui, dès que Free me permettra de migrer

Non, je reste avec mon offre Freebox actuelle

Non, je préfère mon offre actuelle chez un autre opérateur

