Freebox Pop, Ultra, Delta et Révolution : Apple TV+ lance une nouvelle promotion intéressante

AppleTV+ est accessible jusqu’au 24 avril à seulement 4,99€/mois pendant 3 mois au lieu de 9,99€/mois.

Apple lance une nouvelle offre promotionnelle sur son service de streaming Apple TV+, valable du 8 au 24 avril 2025. Pendant cette période, les nouveaux abonnés ainsi que certains anciens abonnés éligibles peuvent profiter de l’abonnement à seulement 4,99€/mois pendant 3 mois.

Des séries et films originaux à découvrir sans publicité

Avec cette offre limitée, la firme de Cupertino propose aux spectateurs de découvrir l’étendue de son catalogue de productions originales. Parmi les nouveautés phares, on retrouve “The Studio” et “Dope Thief”, ainsi que des succès internationaux comme “Severance”, “Ted Lasso”, ou encore “The Morning Show”.

À partir du vendredi 11 avril, les abonnés auront également accès à la série très attendue “Vrais Voisins, Faux Amis”. D’autres titres populaires comme “Silo”, “Shrinking”, “Masters of the Air”, “Hijack”, ou encore des films tels que “Killers of the Flower Moon”, “Wolfs”, “The Instigators” et “The Gorge” viennent compléter une offre riche et en constante évolution.

Apple TV+ propose aussi du sport en direct avec le MLS Season Pass (championnat nord-américain de football) et le programme hebdomadaire “Friday Night Baseball”, diffusé sans restrictions locales.

Apple TV+ est disponible sur de nombreux supports dans plus de 100 pays comme les iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, mais aussi les Freebox Pop, Ultra, Révolution, Delta-Devialet et sur les téléviseurs connectés de grandes marques (Samsung, LG, Sony…), les appareils Android, Roku, Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox. Il est également possible de regarder directement sur tv.apple.com

Conditions de l’offre

L’offre est valable pour les nouveaux abonnés et certains anciens abonnés éligibles, sous réserve d’activer leur abonnement sur un appareil Apple éligible ou de s’abonner directement via Apple. Elle n’est pas accessible si vous bénéficiez déjà d’une offre gratuite ou si votre abonnement est facturé par un tiers. L’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif standard à l’issue de la période promotionnelle, sauf résiliation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox