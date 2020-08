Facebook News bientôt disponible en France, les médias présents seront rémunérés

Dans l’esprit de Google News, le leader des réseaux sociaux va lancer Facebook News en France dans les mois à venir.

Facebook est l’un des outils les plus utilisés ces dernières années pour communiquer facilement à travers le monde entier. Désormais, Facebook a une nouvelle ambition : informer. Déjà, adepte de l’information simple et rapide avec Instant Article, la plateforme va ajouter un nouvel onglet nommé Facebook News. Disponible aux États-Unis depuis juin dernier, son lancement dans d’autres pays est d’ores et déjà programmé dont la France. “Nous visons à lancer Facebook News dans plusieurs pays au cours des six prochains mois à un an et envisageons le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Inde et le Brésil” indique Campbell Brown vice présidente de Facebook chargée des partenariats à l’international pour la section actualité.

Facebook News sera un emplacement dédié à l’actualité directement accessible depuis l’application. Cette nouvelle section est également un soutient à la presse, apportant une augmentation de trafic pour les médias présent sur Facebook News. D’autant plus que le trafic généré sur l’outil d’actualité de Facebook créera une source de revenu pour les médias qui édite du contenu dans cette section. « Les habitudes de consommation et l’inventaire des actualités varient selon les pays. Nous travaillerons donc en étroite collaboration avec les partenaires de presse de chaque pays pour personnaliser l’expérience et tester des moyens de proposer une expérience précieuse aux utilisateurs tout en respectant les modèles commerciaux des éditeurs », promet Campbell Brown.

