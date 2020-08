Free Mobile : une nouvelle baisse de prix pour l’Oppo A72 et un accessoire offert

L’Oppo A72 voit son prix baisser dans la boutique en ligne de Free Mobile avec en supplément une coque offerte.

Après une première réduction début août de 20€, l’Oppo A72 voit à présent son prix baisser de 10€ à 229 euros. Et ce n’est pas tout puisque pour l’achat de ce smartphone séduisant disponible depuis juin dernier dans la boutique en ligne de Free Mobile, un accessoire est désormais offert, à savoir une coque d’une valeur de 19,99€.

L’Oppo A72 est plutôt polyvalent pour sa gamme de prix, avec notamment un quadruple capteur photo, le principal à 48 Megapixels. Vous pouvez aussi compter sur une bonne autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh et la recharge rapide 18W. Côté performances, on y trouve 4Go de RAM avec un chipset Snapdragon 665. Il est également compatible avec la bande 700 MHz, chère aux abonnés Free Mobile. De quoi intéresser ceux qui veulent un smartphone assez complet, sans avoir à débourser de grosses sommes. Accessible dans sa version 128 Go, celui est également disponible en 4 fois sans frais, soit 58€ à la commande puis 3 fois 57€ . Ou encore en 24 fois sans frais, autrement dit 37€ à la commande puis 24 fois 8€.