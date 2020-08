Abonnés Freebox Delta : Amazon Prime Video s’offre une nouvelle fonctionnalité sur iOS

En bref, pratique pour certains.

Avis aux abonnés Freebox Delta en mobilité, l’application du service SVOD d’Amazon a reçu récemment une nouvelle mise à jour sur iPhone et iPad, laquelle intègre une nouvelle fonctionnalité améliorant légèrement l’expérience utilisateur. Après l’arrivée tant attendue de la création de profils mi-juillet, Amazon Prime Video permet désormais de modifier votre liste de favoris à tout moment sur l’OS d’Apple, même si votre appareil est hors ligne. Le service géant américain mettra ensuite à jour votre profil lorsque votre terminal se connectera à Internet.

Pour rappel, Prime Video a lancé il y a 3 mois un magasin d’achat et de location de films. Celui-ci est depuis le 12 août directement accessible sur les Freebox Delta et One. Enfin, pour les abonnés mini 4K qui l’auraient loupé, Free a lancé mi-juillet l’option Amazon Prime (Prime Vidéo, music, etc.) dans son offre. Autrement dit, il est à présent possible d’y souscrire facilement via son espace abonné, les 30 premiers jours sont gratuits.