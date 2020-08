Vous pouvez maintenant regarder vos films achetés sur Amazon Prime Video directement sur Freebox Delta et One

Le service de vidéo à la demande d’Amazon a lancé il y a 3 mois un magasin d’achat et de location de films. Ils sont maintenant directement accessibles depuis votre Freebox Delta ou One.

Outre les nombreux films et programmes présent directement gratuitement en streaming sur sa plateforme, Prime Video a lancé son “Store” pour permettre l’achat ou la location de films plus récents pour y accéder via son interface. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et vous bénéficiez ainsi des services d’Amazon, comme son service de SVOD.

Achetez ou louez des films avec Prime Video

Avec le possibilité d’achat et de location de films, vous pouvez en découvrir de plus récents, 4 mois après obtention du visa d’exploitation) . A noter qu’il faudra avoir associé un moyen de paiement à votre compte Prime Video pour effectuer ces achats, sans quoi un message d’erreur apparaîtra.

Après vous être rendus dans la rubrique “Boutique” vous pouvez ensuite choisir soit la location, soit l’achat de programme (le prix et la disponibilité varie d’un film à l’autre). Ici nous avons deux exemples de films récents, avec Joker et Le Roi Lion.

Retrouvez vos films directement sur la Freebox

Au lancement de ce service, il était possible de visualiser ses films achetés uniquement sur la version web de Prime vidéo à l’adresse primevideo.com/votre bibliothequevideo. Mais depuis, une nouvelle rubrique nommée “vidéos” est disponible dans le menu horizontal de Prime Vidéo sur la Freebox. Vous pouvez y retrouver vos favoris, mais également vos films achetés. Vous pouvez ainsi les regarder autant de fois que vous le souhaitez sur votre téléviseur.